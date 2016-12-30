В районе Попасной произошло боестолкновение между силами АТО и членами незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции.

«Около 16:00 противник осуществил нападение на наблюдательный пункт. Нападение отбито, враг понес потери и отступил», - говорится в сообщении.

В течение дня НВФ совершили 25 обстрелов позиций сил АТО.

Так, на мариупольском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов НВФ вели огонь по Широкино и Талаковке. Из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия - по Марьинке, Широкино, Лебединском и Гнутово.

На луганском направлении из 82 миллиметровых минометов НВФ обстреляли Новозвановку. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Павлополю, Новозвановке, Кондрашовке Новой, урочищу Красное Гнилище и Новоалександровке.

На донецком направлении из стрелецкого оружия обстреляли Южное и Опытное.