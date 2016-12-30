Арестован с альтернативой внесения залога еще один правоохранитель, подозреваемый в совершении в ночь с 22 на 23 января 2014 на улице Щорса в г. Киеве возле городской больницы № 17 провокации и совместном с бойцами спецподразделения «Беркут» незаконном задержании 8 активистов общественного движения «Автомайдан», применении к ним насилия, причинении им телесных повреждений различной степени тяжести и умышленном повреждении их автомобилей, а также предоставлении заведомо ложных показаний, соединенных с обвинением активистов в тяжких преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Также суд отстранил подозреваемого от должности старшего оперуполномоченного Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, которую он в настоящее время занимает.

Как напомнили в ГПУ, двум бывшим сотрудникам столичного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков объявлено о подозрении в совершении вышеуказанных преступлений, квалифицированных по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч. 2 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления), ч. 2 ст. 384 (заведомо ложное показание) УК Украины.

К одному из них 29 декабря применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

В отношении командира оперативной роты № 1 спецподразделения «Беркут» и 5 его подчиненных бойцов за участие в совершении указанных преступлений обвинительные акты рассматриваются в судах.