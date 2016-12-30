Национальный совет по телевидению и радиовещанию ожидает от телеканала 1+1 документы о бенефициарных владельцах. Об этом говорится на сайте Нацсовета.

Во время диалога с ведущей программы «ТСН» Натальей Мосейчук в прямом эфире 29 декабря председатель Нацсовета Юрий Артеменко сообщил, что как только регулятор получит от вещателя документы о конечном владельце, ему будет выдан бланк лицензии. Ведущая заверила, что такие документы будут утром.

«Нацсовет неоднократно обращался к руководству канала о необходимости в соответствии со статьей 24 (абзац 10) Закона Украины «О телевидении и радиовещании» представления подтверждающих документов о владельцах. Однако канал настоял на получении официального запроса о предоставлении регулятору документов, подтверждающих бенефициарного владельца ТРК «Студия 1+1». Регуляторный орган такой запрос подготовил и попросил юридическую службу компании забрать его, но юристы «1+1» отказались это сделать, отметив, что ждут документы по почте. Поэтому Национальный совет направил запрос курьерской службой, в 11:12 30 января он был доставлен на «Студию 1 +1», - отмечается в сообщении.

Национальный регулятор ожидает обещанные документы.

Напомним, представители телеканала 1+1, принадлежащего Игорю Коломойскому, направили письмо Президенту Украины Петру Порошенко, в котором заявили об угрозе отключения вещания в связи с нежеланием Нацсовета продлить лицензию канала.

В свою очередь Нацсовет заявляет, что лицензия канала 1+1 на аналоговое вещание была переоформлена и продлена на 7 лет и компания должна получить соответствующий бланк не позднее 6 января 2017 года.

По информации политолога Петра Олещука, комментируя ситуацию с «1+1», медиаэксперты почему-то умалчивают, что бенефециарами телеканала также являются братья Суркисы и Виктор Медведчук.