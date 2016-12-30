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По информации политолога Петра Олещука, комментируя ситуацию с «1+1», медиаэксперты почему-то умалчивают, что бенефециарами телеканала также являются братья Суркисы и Виктор Медведчук. Об этом он написал на своей в странице в Facebook.

«Прочитал интервью гендиректора 1+1 Александра Ткаченко. В нем он вспоминает в качестве основного бенефециара канала Игоря Коломойского, однако почему-то он и другие комментаторы забывают тот интересный факт, что 25% 1+1 принадлежат братьям Суркисам и бывшему главе Администрации президента времен Кучмы — Виктору Медведчуку», — сообщил политолог.

По его мнению, именно этот дополнительный фактор, который избегают упоминать большинство комментаторов, может сыграть важную роль в дальнейшей судьбе телеканала.

«Собственно, и у Суркисов, и у Медведчука сейчас достаточно непростые отношения как с Коломойским, так и с Президентом Порошенко. Однако, как известно, сейчас Медведчук достаточно плодотворно сотрудничает с командой Президента в вопросах переговоров в Минске и обмена заложников. Он, фактически, является главным переговорщиком между Кремлем и Банковой. Поэтому, видимо, не очень честно со стороны менеджмента канала «забывать» об «интересе» Медведчука и его друзей. Кстати, объективно, это скандал и гипотетическая смена собственников канала может помочь усилению позиций бывшего главы Администрации президента Кучмы, который и так в последнее время заработал немало «политических баллов» на участии в украинско-российских переговорах», — отметил политолог.
ForUm

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