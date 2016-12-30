Передача украинской стороне Анжелики Пресняковой и Ольги Сворак 27 декабря, а также вчерашняя передача Украиной 15 сторонников «ДНР» и «ЛНР» — это не обмен пленными согласно Минского соглашениями, а передача лиц в одностороннем порядке. При этом процедура обмена заблокирована с марта 2015 года. На эту ситуацию обращает внимание политолог Петр Олещук, сообщает Site.ua

Он напоминает, что процедура обмена пленными определена Женевской конвенцией.

«Собственно, чтобы менять пленных — надо сначала брать в плен военнослужащих другого государства, которое официально находится с нами в состоянии войны. Наконец, немало «пленных», которых сейчас меняют, вообще никогда военнослужащими не являлись и ни с кем не воевали, а потому могут рассматриваться скорее как гражданские заложники», — убежден эксперт.

Заложников меняют по неформальным договоренностям и на основе неформальных процедур, как это было, скажем, с зеркальным помилованием Надежды Савченко и российских военнослужащих Евгения Ерофеева и Александра Александрова, отметил эксперт.

«Что касается обмена пленными, как этого требуют Минские соглашения, то этот процесс заблокирован примерно с марта 2015 года, поскольку каждая из сторон апеллирует к отсутствию гарантий проведения обмена. Кстати, ни первый вице-спикер Ирина Геращенко, ни советник председателя СБУ Юрий Тандит не могут выступить гарантами обмена — просто потому что они не ведут переговоров», — считает Олещук.

Кроме того, вмешательство в процесс некоторых украинских депутатов и чиновников, которые думают не столько о пленных, сколько о себе на телеэкране, никак не помогает украинским гражданам, которые попали в беду, уверен политолог.

«Индикатором начала реального обмена пленными будет факт включения в этот процесс Виктора Медведчука. Очевидно, что Кремль готов работать только через него, что неоднократно и подчеркивал. Кремлю выгодно опираться на Медведчука, а Банковой — работать через него с Кремлем. И именно поэтому были освобожден в общей сложности более 400 человек», — напоминает политолог.

В сложившейся ситуации, по его мнению, нужно немедленно прекратить политизацию темы обмена пленными и не поднимать ее до того момента, пока будет достигнуто конкретных результатов.

«Ведь в 2016 году удалось вернуть лишь 24 человека из ОРДЛО, а также троих украинцев, которые были осуждены в РФ. Но украинская сторона продолжает разыскивать 106 чел., из которых установлено точное местонахождение 55 чел. ОРДЛО декларирует свой интерес на территории Украины к 956 чел., из них установлено местонахождение 616 человек», — аргументирует сою точку зрения политолог.