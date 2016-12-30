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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды в размере 100 тыс. евро временно исполняющим обязанности ректора Национального авиационного университета (НАУ) Владимиром Харченко . Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»), подозреваются в. и.о. ректора НАУ, адвокат-посредник и генерал-майор в отставке.

Стороне защиты открыт доступ к материалам следствия.

По версии следствия, и.о. ректора НАУ требовал 5 млн грн и дополнительно 50 тыс. долл. США за дальнейшее несовершение препятствий в восстановлении в должности по решению суда бывших сотрудников университета и подписания приказов об их назначении.

Как сообщал ForUm, 26 августа в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали во время получения взятки в размере 170 тыс. евро врио ректора Национального авиационного университета Владимира Харченко. 

Он требовал взятку за подписание приказа о восстановлении в должности в НАУ одного из профессоров. Также по результатам досудебного расследования было установлено, что Харченко в течение 2016 года умышленно по личным мотивам не выполнял судебные решения, вступившие в законную силу, о восстановлении ряда незаконно уволенных работников университета.

Позже Министерство образования и науки Украины уволило Харченко.

В СБУ добавили, что при обысках в квартире экс-врио ректора НАУ обнаружили валюту на сумму более 4,5 млн грн.
ForUm

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