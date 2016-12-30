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Президент Петр Порошенко утвердил новые образцы военного билета лиц рядового, сержантского и старшинского состава и военного билета офицера запаса.

Соответствующий указ обнародован на официальном сайте Главы государства.

«С целью усовершенствования военного учета военнослужащих и военнообязанных рядового, сержантского, старшинского состава, офицеров запаса постановляю: утвердить Положение о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава и Положение о военный билет офицера запаса», – говорится в документе.

Также Кабинету Министров Украины поручено обеспечить изготовление в установленном порядке необходимого количества бланков военных билетов по заказу Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины.

Кроме того, устанавливается, что военные билеты, изготовленные (выданные) до вступления в силу настоящего указа, считаются действительными на всей территории Украины и не подлежат обмену на военные билеты нового образца, кроме случаев, предусмотренных положениями данного указа.
ForUm

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