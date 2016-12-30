За прошедшие сутки в зоне проведения АТО погибших среди украинских военных нет, трое получили ранения. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает 112 Украина.

«На луганском направлении сохраняется боевая активность противника в районе Станицы Луганской, на дальних подступах к Крымскому и в районе населенного пункта Попасное. На донецком направлении огонь открывался по всей линии фронта за исключением донецкого аэропорта. На мариупольском направлении ситуация без изменений. Большинство эпизодов нарушения огня отмечается на участке Павлополь-Широкино», - сказал спикер.

Всего за сутки по позициям сил АТО противник выпустил 4 мины, а также применялось стрелковое вооружение.