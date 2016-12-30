В городе Покров Днепропетровской области в результате пожара в квартире погибли два человека, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Отмечается, что сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на 5 этаже 5-этажного жилого дома на улице Л. Чайкиной поступил в Службу спасения «101» города Покров Днепропетровской области поступило 29 декабря в 23:36.

На месте пожара пожарные установили, что в комнате и коридоре горят бытовые отходы, разбросанные на полу. Во время тушения пожарные обнаружили в комнате тела мужчины и женщины.

В 02:30 пожар площадью 20 кв. м. был ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливаются.