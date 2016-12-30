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Президент Украины Петр Порошенко наградил сенатора Джона Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого сенатора Грэма за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и США.

Кабинет Министров разрешил украинским военным сбивать самолеты, нарушившие государственную границу Украины.

Президент Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине».

В Одесской области правоохранители задержали злоумышленника, который совершил двойное убийство в пгт Овидиополь.

ПАО «Одесский припортовый завод» объявил об остановке своей работы.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию ожидает от телеканала 1+1 документы о бенефициарных владельцах.

Объемы транзита российского газа по территории Украины с 22 декабря упали на 19% из-за увеличения поставок по «Северному потоку» в газопровод OPAL.

Австрийское правительство хочет добиться смягчения санкций ЕС в отношении России, которые были наложены из-за событий в Украине.  

Президент Петр Порошенко подписал закон о введении моратория на осуществление госнадзора в сфере хозяйственной деятельности до конца 2017 года. 

Россия объявляет персонами нон грата 35 американских дипломатов - 31 сотрудника посольства в Москве и четырех из генконсульства в Санкт-Петербурге.   Президент России Владимир Путин решил не высылать американских дипломатов из страны. 
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