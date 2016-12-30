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Застреленный полицейскими в Хмельницком мужчина успел ранить троих человек. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

«Злоумышленник, который вел себя неадекватно и агрессивно, сначала ранил медсестру Хмельницкого областного психоневрологического диспансера, после чего, убегая, напал еще на двух прохожих», - говорится в сообщении.

По информации полиции, догоняя нападающего, патрульные осуществили несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако тот не остановился и попытался ранить полицейских. Правоохранители вынуждены были стрелять на поражение и ранили мужчину в ногу. Но и после этого он продолжал вести себя неадекватно и пытался нападать на окружающих.

Как выяснилось, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений.

По данному факту открыто производство по статьям 115 (покушение на убийство) и 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, утром 30 декабря в Хмельницком патрульные полицейские застрелили мужчину, который колол прохожих неизвестным предметом.
ForUm

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