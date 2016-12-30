Компания Facebook купила датский стартап The Eye Tribe, занимающейся технологией по отслеживанию взгляда, сообщает Лига, ссылаясь на Techcrunch.

The Eye Tribe создал прибор с технологией отслеживания взгляда стоимостью $99 для работы за компьютером и программное обеспечение для смартфонов.

Также была разработана технология, позволяющая VR-системам сохранять вычислительную мощность, показывая изображения идеального качества только там, куда смотрит пользователь.

Напомним, в начале года Facebook объявила о запуске нового проекта, связанного с разработкой технологий трехмерной виртуальной реальности в интернет-пространстве, в том числе в социальных сетях. Новые исследования компании проводятся совместно с Oculus VR, которая также занимается развитием технологии шлема виртуальной реальности Oculus Rift.

Как отмечает издание стартап, вероятно, будет применяться для улучшения VR-технологий в шлеме виртуальной реальности Oculus.