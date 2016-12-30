Изменение тональности разговора Украины с Европой свидетельствует не об охлаждении отношений, а определенном взрослении нашего государства в связи с ситуацией с безвизовым режимом.

Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель министра иностранных дел - руководитель аппарата Вадим Пристайко.

«Мы прошли через очень болезненный этап электронного декларирования, которого нет ни в одном государстве мира, и эта открытость многого нам стоила и политически, и имиджево. Но мы это сделали, выполняя наши договоренности с Евросоюзом. А когда нам в ответ говорят: да, вы все сделали, но надо еще подождать, здесь, безусловно, возникают определенная эмоциональная реакция. Поэтому в отношениях с ЕС произошло не охлаждение, а взросление», - сказал он.

Пристайко отметил, что украинские дипломаты действительно в последнее время начинают разговаривать с европейскими партнерами более прагматично: «Мы вам очень благодарны за ту помощь, которую вы предоставляли и предоставляете, поверьте, мы помним о каждом потраченном на нас евро, в то же время есть политические договоренности».

Заместитель министра заметил, что представители внешнеполитического ведомства пытаются не быть эмоциональными, в то же время они не могут «так просто это пропускать - не от имени дипломатов, а от имени Украины».

«Мы 11 лет говорили людям, которые готовят Соглашение об ассоциации с ЕС, что скоро оно будет у нас в руках, а затем Нидерланды начинают выдвигать к нему дополнительные требования. Мы обещали людям, что они вот-вот смогут ездить в Европу без виз, а теперь нам надо им объяснить, как мы могли допустить, что наша часть договоренностей выполнена, и это правда, а Евросоюз каждый раз находит какое-то новое объяснение, почему его часть надо перенести», - констатировал правительственный чиновник.

Напомним, 15 декабря Европейский парламент принял механизм временного приостановления безвизового режима для третьих стран.

Стоит отметить, что на сайте Европарламента отсутствует дата, на которую было предварительно запланировано голосование резолюции о предоставлении Украине безвизового режима.