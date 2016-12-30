Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии телеканала HBO, сообщает ТСН.

Вторым стал представитель Казахстана Геннадий Головкин, третьим - Андре Уорд с США.

Также в Топ-5 попали россиянин Сергей Ковалев и Роман Гонсалес из Никарагуа.

Напомним, ранее мексиканский телеканал ESPN Deportes признал Ломаченко автором лучшего нокаута в 2016 году.

Американский ESPN включил украинца в тройку лучших боксеров года.

В 2016 году Василий Ломаченко провел два боя, выиграв оба из них. В июне украинец победил кубинца Романа Мартинеса, а в ноябре - ямайца Николаса Уолтерса.