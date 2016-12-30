За период деятельности Верховной Рады VIII созыва служебным автомобилем воспользовались свыше 240 народных депутатов.
Об этом говорится в ответе Аппарата Верховной Рады на запрос Укринформа.
«В течение деятельности Верховной Рады VIII созыва 241 народный депутат пользовался служебными автомобилями», - отмечается в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что согласно требованиям ч.8 ст.23 закона Украины «О статусе народного депутата Украины» народным депутатам предоставляется автотранспорт Верховной Рады для решения вопросов, связанных с осуществлением депутатских полномочий в пределах города Киева.
В частности, народным депутатам предоставляется право вызова дежурного автомобиля. При этом месячный лимит использования дежурного авто составляет 25 часов.
«В случае использования установленного лимита до окончания месяца народный депутат теряет право на пользование служебным автомобилем», - разъяснили в Аппарате ВР.
Кроме того, в ночные часы, а также в выходные и праздничные дни служебный автомобиль предоставляется депутатам только для поездок в больницы, аэропорты и на вокзалы. Заказ выполняется при условии предъявления водителю удостоверения народного депутата.
Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил провести аудит автопарка парламента.
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