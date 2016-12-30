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У телеканала 1+1 нет долгов перед «ПриватБанком», а его бенефициаром является олигарх Игорь Коломойский. Об этом на своей странице в Facebook заявил генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко.

«30.12. Лицензии все нет. При этом почему нам нужно ждать до 6.01 никто не объяснил. Обещаниями про то, что все у нас получится и нам лицензию выдадут – сыт не будешь и проверяющим органам не покажешь», – отметил он.

По словам Ткаченко, причиной невыдачи документа не могут быть никакие запросы, которые возникли у Нацсовета. «Все документы ими давно получены. И если у кого-то в Нацсовете или за его пределами возникают вопросы – лицензия не может быть предметом шантажа. Это – не законно. И мы не то что не сдадимся без боя, мы докажем, на чьей стороне правда. И покажем», – подчеркнул он. 

«P.S. Для ботов: а) бенефициар – И.В.Коломойский – это всем известно; б) долгов перед «ПриватБанком» у «плюсов» нет; в) не плясали под чужую дудку и не будем», – написал Ткаченко.

Напомним, представители телеканала 1+1, принадлежащего Игорю Коломойскому, направили письмо Президенту Украины Петру Порошенко, в котором заявили об угрозе отключения вещания в связи с нежеланием Нацсовета продлить лицензию канала.

В свою очередь Нацсовет заявляет, что лицензия канала 1+1 на аналоговое вещание была переоформлена и продлена на 7 лет и компания должна получить соответствующий бланк не позднее 6 января 2017 года.
ForUm

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