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Объем частных денежных переводов в Украину в третьем квартале 2016 года составил 1,438 млрд долл. США, что на 127 млн долл., или на 9,7% больше показателя за аналогичный квартал предыдущего года.

По данным Национального банка Украины, по сравнению с предыдущим кварталом объем частных денежных переводов в Украину в третьем квартале вырос на 69 млн долл., или на 5%.

По информации НБУ, в том числе через корсчета банков за этот период поступило 591 млн долл., через международные платежные системы - 581 млн долл., неформальными каналами - 266 млн долл., сообщает УНИАН.

Из полученных средств оплата труда составляла 957 млн долл., 172 млн долл. из которых поступили по неформальным каналам. В разрезе стран наибольший объем средств поступил из России (24,7%), США (13,4%), Германии (6,6%), Кипра (5,9%), Великобритании (5,7%).
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