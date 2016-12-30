Существенный дефицит госбюджета, наблюдавшийся в большинстве месяцев 2016 года, вскрыл глубинные проблемы со сбалансированием государственных финансов. При этом и в следующем году правительство столкнется с такими же проблемами. Даже по самым грубым прикидкам, без сокращения расходов ему не удастся вписаться в предписанный Международным валютным фондом дефицит в 3% ВВП. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

«Первая угроза – неоправданно высокий расчет на приватизацию и спецконфискацию. Правительство ничуть не смутил тотальный провал выполнения собственных же планов на текущий год. Сумма приватизации была 17 млрд. грн., спецконфискации – 7,7 млрд. грн. Уровень выполнения по этим статьям – 0,3%! В результате бюджет недополучил 24,8 млрд. грн. Минфин, вместо того, чтобы принять реальность, дальше увеличивает плановую сумму, теперь от приватизации и спецконфискации ожидается уже 28,7 млрд. грн. Которых, конечно же, никто не увидит, потому что для приватизации нужно много работать над привлекательностью объектов и бизнес-климатом страны в целом. О конфискации и вовсе говорить неловко – это бурные фантазии рейдеров во власти, не имеющие под собой ни малейшей правовой основы», - отметил он.

Вторая угроза, по его мнению, – традиционно неправильный расчет доходов.

«За три рабочих дня до конца года «дыра» в общем фонде госбюджета 2016 года – 30 млрд. грн. И если в нынешнем году она образовалась из-за недополучения ренты за использование природных ресурсов, то в следующем ее следует ожидать за счет излишнего оптимизма по поводу роста минимальной зарплаты и детенизации доходов в частном секторе. Рост части налога на доходы физических лиц, который идет в госбюджет, планируется на 22% или 12,5 млрд. грн. При этом правительство питает надежды на снижение дотации Пенсионному фонду, что в сумме ухудшит дефицит более чем на 16 млрд. грн», - полагает он.

«Еще один интересный момент – готовность НБУ расформировать резервы по кредитам рефинансирования ПриватБанка. Дескать, поскольку банк теперь в государственных руках, то и резервы по просроченному долгу не нужны. Решение явно нелогичное, ведь что будет дальше с ПриватБанком пока не ясно: всю неделю после национализации наблюдался массовый отток вкладов, на что пришлось дать еще как минимум 15 млрд. грн. кредита рефинансирования. И это явно не предел. То есть банк отдавать старый рефинанс в 21 млрд. грн. в обозримом будущем точно не будет. По всем правилам, сейчас не время расформировывать резервы. Но, в результате этой схемы, плановые поступления от НБУ в госбюджет увеличены на 10 млрд. грн», - написал Арбузов.

Кроме того, по его мнению, в стране растущего государственного сектора, Нацбанку придется, скорее всего, реструктуризировать ОВГЗ в своем портфеле, ведь у правительства нет денег. Рост портфеля был обеспечен в 2014 году, когда деньги под правительственные ценные бумаги печатались направо и налево. Сейчас, в связи с необходимостью национализации Привата, вместо погашения портфеля он, скорее, будет расти дальше.

«Если вернуться к плановому дефициту 77,5 млрд. грн. и прибавить к нему перечисленные выше разрывы (а это далеко не полный перечень), то выходим на уровень дефицита не 3% ВВП, а ближе к 4,5%. Очевидно, МВФ такой вольности правительству не позволит и ему придется резать расходы, в том числе социальные», - предрекает Арбузов.