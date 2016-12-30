Главное управление Национальной полиции в Киевской области возглавил Дмитрий Ценов. Приказ о назначении руководителя полиции столичного региона объявил сегодня на расширенном межведомственном совещании временно исполняющий обязанности председателя Национальной полиции Вадим Троян, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Троян поздравил новоназначенного руководителя и отметил, что полиция Киевщины уже прошла часть реформ, а еще львиная доля ждет в следующем 2017 году, именно под профессиональным руководством практика. Основной задачей подразделений полиции остается профилактика преступности на улицах и раскрытия совершенных преступлений.

Ценов поблагодарил присутствующих за доверие и отметил, что знает проблемы каждого работника полиции области и только совместными усилиями можно выполнить все поставленные задачи.