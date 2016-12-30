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Государственным секретарем Кабинета Министров Украины назначен первый заместитель министра Кабмина Владимир Бондаренко.

Об этом на своей странице в Facebook министр Кабмина Александр Саенко.

«Хочу поздравить моего коллегу, Владимира Бондаренко, с официальным назначением на должность госсекретаря Кабмина. Для меня лично это назначение – крайне важная победа, и не только потому, что лично уважаю Владимира и считаю, что его назначение–- огромное достижение для Секретариата», – отметил он.

По словам Саенко, второй повод для «победы» – «это то, что само по себе назначение чиновника высокого ранга через открытый конкурс – огромный прорыв в развитии государства, пусть даже большинство наших сограждан (пока) не понимают этого факта».
ForUm

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