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В селе Троицкое Луганской области уже неделю из-за обстрелов нет воды и электричества. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. 

«Заместитель главы Попаснянской военно-гражданской администрации сообщил СММ, что с 21 декабря в Троицком из-за повреждений вследствие, как сообщают, обстрела, нет ни электричества, ни воды», – говорится в сообщении.

В СММ также отметили, что 26 декабря, в Троицком наблюдатели зафиксировали недавние повреждения на одном из домов по улице Привольной, включая повреждения от осколков на стене и два разбитых окна, которые уже были закрыты пленкой. По утверждениям жителей дома (мужчина и женщина в возрасте около 65 лет), обстрел произошел 23 декабря, в результате которого никто не пострадал.
ForUm

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