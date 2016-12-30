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На сегодня в Украине разработано ракетное оружие, которого нет в России. Об этом в эфире 5 канала заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, заместитель председателя фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский.

«Мы начали новые программы. И я абсолютно хочу проинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи... Я ответственно заявляет, мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться», - отметил он.

Пашинский отметил: «Мы получили оружие, Россия не смогла сделать такой аналог, которое есть, например, у США, но которое в США стоит колоссальных денег».

Напомним, 16 ноября украинские военные провели очередные испытания новой ракеты украинского производства.

Как сообщил советник Президента Украины Юрий Бирюков, данная украинская ракета имеет дальность полета 60 километров и способна поразить круг с радиусом в 50 метров.

В ноябре секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что ракетная программа Украины включает полный цикл производства.

 
ForUm

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