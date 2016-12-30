также в разделеОбщество
Нацсовет ожидает от 1+1 документы о бенефициаре 3
В поезде Киев–Перемышль задержали первых контрабандистов сигарет 25
Овидиопольский убийца подтвердил, что хотел устроить теракт в Одессе 40
Политолог: Медведчук тоже является бенефициаром 1+1 20
Чубаров: Предложения Пинчука – приглашение к капитуляции 26
Политолог рассказал, почему процедура обмена пленными заблокирована 55
Полиция задержала овидиопольского убийцу 67
Ткаченко: У 1+1 нет долгов перед «ПриватБанком», а владелец канала не менялся 16
Минэнергоугля: На праздники перебоев с теплом и светом не будет 11
Убийца патрульных в Днипре признан вменяемым 21
СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру, сыгравшему «ополченца» 43
Назначен новый глава полиции Киевской области 38
Митрополит Антоний (Паканич): За 2016 год УПЦ увеличилась на 100 приходов – это свидетельство доверия украинцев 28
Из-за обстрела в Троицком уже неделю нет воды и электричества 72
Пашинский: Украина обошла РФ в ракетном оружии 172
На границе с РФ наблюдатели ОБСЕ заметили машину с надписью «груз 200» 142
Кабмин разрешил военным сбивать самолеты, нарушившие границу 74
В Одесской области ищут мужчину, обезглавившего женщину и ребенка 189

Сегодня, 30 декабря, в ряде южных областей Украины ожидаются сильные порывы ветра, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Украинского гидрометеорологического центра.

Так, по прогнозам Укргидрометцентра, 30 декабря в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, в Одесской области ночью и утром местами 25-28 м / с.

30 декабря на акватории Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-30 м/с, высота волн 4-5 м, на Азовском море порывы ветра 19-24 м/с, высота волн 1,5-2 м.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги
Ботинки зимние