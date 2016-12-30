Сегодня, 30 декабря, в ряде южных областей Украины ожидаются сильные порывы ветра, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Украинского гидрометеорологического центра.

Так, по прогнозам Укргидрометцентра, 30 декабря в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, в Одесской области ночью и утром местами 25-28 м / с.

30 декабря на акватории Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-30 м/с, высота волн 4-5 м, на Азовском море порывы ветра 19-24 м/с, высота волн 1,5-2 м.