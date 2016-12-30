Киевские медики в период новогодних праздников переходят на усиленный режим работы, сообщил в эфире 112 Украина замглавы столичной администрации Николай Поворозник.

«Мы на праздники все переходим на усиленный режим, так как будут работать все травмпункты и больницы. Будут работать около 200 экипажей скорой помощи днем и более 100 экипажей ночью. Я уверен, что мы справимся с тем, чтобы вовремя оказывать помощь», - сообщил он.

По словам Поворозника, усиленный режим работы продлится до 19 января.

Напомним, 29 декабря полиция Киева совместно с Нацгвардией начала работать в усиленном режиме.