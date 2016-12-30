За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 45 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на мариупольском направлении из минометов НВФ обстреляли Красногоровку и Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Старогнатовку, Талаковку, Павлополь, Гнутово и Водяное.

На донецком направлении из гранатометов и минометов были обстреляны позиции в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, Верхнеторецкого, Авдеевке и Крутой Балке.

На луганском направлении из минометов противник вел огонь по Малиновому. Из гранатометов – по Балке Крутенькой, Новозвановке, Станице Луганской.

В штабе также подчеркнули, что на всех трех направлениях активизировались снайперы. Они вели огонь вблизи Гнутово, Водяного, Талаковки, Новозвановки и Авдеевке.