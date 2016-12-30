также в разделеОбщество
Нацсовет ожидает от 1+1 документы о бенефициаре 3
В поезде Киев–Перемышль задержали первых контрабандистов сигарет 25
Овидиопольский убийца подтвердил, что хотел устроить теракт в Одессе 40
Политолог: Медведчук тоже является бенефициаром 1+1 20
Чубаров: Предложения Пинчука – приглашение к капитуляции 26
Политолог рассказал, почему процедура обмена пленными заблокирована 55
Полиция задержала овидиопольского убийцу 67
Ткаченко: У 1+1 нет долгов перед «ПриватБанком», а владелец канала не менялся 16
Минэнергоугля: На праздники перебоев с теплом и светом не будет 11
Убийца патрульных в Днипре признан вменяемым 21
СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру, сыгравшему «ополченца» 43
Назначен новый глава полиции Киевской области 38
Митрополит Антоний (Паканич): За 2016 год УПЦ увеличилась на 100 приходов – это свидетельство доверия украинцев 28
Из-за обстрела в Троицком уже неделю нет воды и электричества 72
Пашинский: Украина обошла РФ в ракетном оружии 172
Синоптики предупреждают о сильном ветре на юге Украины 34
На границе с РФ наблюдатели ОБСЕ заметили машину с надписью «груз 200» 142
Кабмин разрешил военным сбивать самолеты, нарушившие границу 74

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 45 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на мариупольском направлении из минометов НВФ обстреляли Красногоровку и Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Старогнатовку, Талаковку, Павлополь, Гнутово и Водяное.

На донецком направлении из гранатометов и минометов были обстреляны позиции в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, Верхнеторецкого, Авдеевке и Крутой Балке.

На луганском направлении из минометов противник вел огонь по Малиновому. Из гранатометов – по Балке Крутенькой, Новозвановке, Станице Луганской.

В штабе также подчеркнули, что на всех трех направлениях активизировались снайперы. Они вели огонь вблизи Гнутово, Водяного, Талаковки, Новозвановки и Авдеевке.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

51
Теги
Ботинки зимние