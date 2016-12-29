Генеральная инспекция Генпрокуратуры задержала гражданина Республики Молдова за предложение предоставить военному прокурору 75 тыс. долларов неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В частности, основатель одной из компаний, гражданин Молдовы, пытался дать взятку в размере 75 тыс. долларов военному прокурору Южного региона Украины за снятие ареста с одного из судов и груза (3 тыс. тонн соды производства Крымского содового завода), который перевозился указанным судном в личных интересах и интересах иностранных предприятий.

Указанную сумму он намеревался передать прокурору в одном из киевских кафе.

Непосредственно после совершения преступления молдаванина задержал следователь Генеральной инспекции ГПУ.

Сейчас готовится сообщение о подозрении указанном гражданину по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.