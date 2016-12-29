По итогам 2016 года около 10,5 миллиона украинцев получали заработную плату и платили налоги. Об этом заявил председатель государственной фискальной службы Роман Насиров, сообщает ВВС Украина.

По его словам, это почти вдвое меньше, чем должно быть.

«Во всех соседних странах, особенно в странах ЕС, в среднем (платят налоги и ЕСВ. - Ред.) Это около половины населения. То есть, в Украине мы должны были бы иметь примерно до 20 млн реально работающих людей и тех, кто платит налоги» - сказал Насиров.

Чиновник рассказал, что из этих 10,5 млн 30-40% получали минимальную зарплату на уровне 2016 года - 1600 грн в месяц.

«Это недопустимо. Еще хуже, когда руководители ставили себе минимальную зарплату - это нереально, нечестно, не соответствует действительности», - заявил Насиров.

Он призвал местные органы власти активно бороться с этой ситуацией, так как налог на доходы физических лиц формирует более половины их доходов.