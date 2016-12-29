Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц Российской Федерации.
Президент Петр Порошенко заявил, что Россия развязала кибервойну против Украины.
США ввели санкции против России за кибератаки против американской избирательной системы и высылают 35 дипломатов.
Украинская сторона в одностороннем порядке передала представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей 15 человек.
Представители телеканала 1+1, принадлежащего Игорю Коломойскому, направили письмо Президенту Украины Петру Порошенко, в котором заявили об угрозе отключения вещания в связи с нежеланием Нацсовета продлить лицензию канала.
Генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко заявил, что у государства есть интерес к активам канала 1+1.
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что лицензия канала 1+1 на аналоговое вещание была переоформлена и продлена на 7 лет и компания должна получить соответствующий бланк не позднее 6 января 2017 года.
В Администрации Президента заявляют, что не вмешиваются в работу Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, а также надеются, что канал 1+1 предоставит информацию о конечных бенефициарах и получит бланк лицензии.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о существовании сценария по дестабилизации работы парламента.
Совет национальной безопасности и обороны Украины принял доктрину информационной безопасности Украины.
Во время пожара в жилом доме Киева погибли 4 ребенка.
В результате боя в районе Крутой Балки погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.
На территории Российской Федерации удерживаются не менее 17 украинских политических заключенных.
Генеральная прокуратура в рамках расследования уголовного производства в отношении бывшего председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова составила подозрение одному нардепу и бывшим луганским чиновникам.
Следователи Службы безопасности Украины по согласованию с Генпрокуратурой сообщили полковнику ВСУ Ивану Безъязыкову о подозрении в госизмене.
Корпорация Mitsubishi снизила стоимость автомобилей для Национальной полиции Украины на 14%.
В НБУ заявили, что девальвационное давление на курс гривни на этой неделе не связано с переходом «ПриватБанка» в государственную собственность.
За минувшие сутки в зоне АТО погибли двое военнослужащих, еще двое получили ранения.
Президент РФ Владимир Путин заявил о договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Также он согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии.
Киевскому городскому совету предлагают переименовать станцию метро «Петровка» в «Почайну».
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