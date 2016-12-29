Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц Российской Федерации.

Президент Петр Порошенко заявил, что Россия развязала кибервойну против Украины.

США ввели санкции против России за кибератаки против американской избирательной системы и высылают 35 дипломатов.

Украинская сторона в одностороннем порядке передала представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей 15 человек.

Представители телеканала 1+1, принадлежащего Игорю Коломойскому, направили письмо Президенту Украины Петру Порошенко, в котором заявили об угрозе отключения вещания в связи с нежеланием Нацсовета продлить лицензию канала.

Генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко заявил, что у государства есть интерес к активам канала 1+1.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что лицензия канала 1+1 на аналоговое вещание была переоформлена и продлена на 7 лет и компания должна получить соответствующий бланк не позднее 6 января 2017 года.

В Администрации Президента заявляют, что не вмешиваются в работу Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, а также надеются, что канал 1+1 предоставит информацию о конечных бенефициарах и получит бланк лицензии.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о существовании сценария по дестабилизации работы парламента.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял доктрину информационной безопасности Украины.

Во время пожара в жилом доме Киева погибли 4 ребенка.

В результате боя в районе Крутой Балки погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

На территории Российской Федерации удерживаются не менее 17 украинских политических заключенных.

Генеральная прокуратура в рамках расследования уголовного производства в отношении бывшего председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова составила подозрение одному нардепу и бывшим луганским чиновникам.

Следователи Службы безопасности Украины по согласованию с Генпрокуратурой сообщили полковнику ВСУ Ивану Безъязыкову о подозрении в госизмене.

Корпорация Mitsubishi снизила стоимость автомобилей для Национальной полиции Украины на 14%.

В НБУ заявили, что девальвационное давление на курс гривни на этой неделе не связано с переходом «ПриватБанка» в государственную собственность.

За минувшие сутки в зоне АТО погибли двое военнослужащих, еще двое получили ранения.

Президент РФ Владимир Путин заявил о договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Также он согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии.

Киевскому городскому совету предлагают переименовать станцию метро «Петровка» в «Почайну».