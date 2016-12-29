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Экс-премьер Британии Дэвид Кэмерон считается одним из главных претендентов на пост генсека НАТО, сообщает УНИАН, ссылаясь на Daily Mail.

По словам источников в НАТО, Британия занимает сильную позицию в альянсе, поскольку «является крупнейшей и наиболее значимой страной в военном плане» после США.

Также страна стремится играть более активную роль в альянсе после выхода из состава ЕС.

В кругах Кэмерона уже заявили, что экс-премьер готов рассмотреть такую возможность, отмечает издание. «Мы должны найти для него роль — он может предложить очень многое — и убедить его вновь сражаться за Британию», - заявил один из членов кабинета премьер-министра Британии Мэй.

Представители королевства трижды в истории альянса занимали должность главы НАТО: с 1952 по 1957 год генсеком альянса был Гастингс Исмей, с 1984 по 1988 год — Питер Каррингтон, а с 1999 по 2003 год — Джордж Робертсон.

Напомним, Дэвид Кэмерон решил уйти в отставку с поста главы британского правительства после объявления результатов референдума по выходу Великобритании из ЕС. Тогда после подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,8% голосов.

Пост нового премьера заняла Тереза Мэй, которая пообещала провести успешные Brexit.

 

 
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