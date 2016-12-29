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Польское пограничное ведомство обратилось к Украине с просьбой не продлевать срок действия экспериментального пешеходного пункта пересечения границы «Угринов-Долгобычив».

Об этом сообщили Европравде в польском портале Port Europa, предоставив официальный ответ Люблинского воеводства на запрос портала.

В Люблине отметили, что пограничный пункт пропуска для пешеходов функционировал в режиме эксперимента от 1 июля 2015 года на базе инфраструктуры автомобильного пункта. После первого 6-месячного периода работа пункта дважды продлевалась еще на полгода. За 16 месяцев им воспользовались почти 230 тысяч человек, 85% из которых составляли граждане Украины.

Очередной период работы пункта истекает 31 декабря 2016 года. Вместе с тем, в конце текущего года польская служба охраны границы обратилась к украинским коллегам с просьбой не инициировать продолжение эксперимента и вернуться к исключительно автомобильному пункту.

«Временный характер пограничной инфраструктуры при значительной нагрузке пешеходным движением не гарантирует безопасность туристов, существенно подрывает защиту границы от нелегального пересечения и дезорганизует дорожное движение в пункте пропуска», - говорится в пояснении.

Как считают в Люблинском воеводстве, «подавляющее большинство тех, кто пересекал границу, не были действительно пешеходами или велосипедистами, а «использовали пешеходный пункт для ускорения прохождения границы – «выходили из одного автомобиля на украинской стороне и садились в другой на польской».

В Люблинскому воеводстве поддержали идею открытия оборудованных постоянных пунктов пешего пересечения границы, но отметили, что такое оборудование требует финансовых вложений и времени на проведение работ – от 1,5 лет.
ForUm

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