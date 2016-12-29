Не у каждых родителей есть возможность оставить ребенка с родственниками. В подобных случаях им на помощь приходит няня. Эта профессия за последние несколько лет стала очень престижной, поэтому в Киеве работа няней без посредников на портале Rabota.ua пользуется большим спросом. Средняя заработная плата колеблется в пределах 7-12$ в час, но может быть значительно выше. Также некоторыми семьями предлагается работа няней в г. Киев с проживанием, что прекрасно подойдет для иногородних женщин.

Какой должна быть современная няня

Работа с детьми всегда очень тяжелая и требует от человека большой ответственности. Хорошая няня должна обладать педагогическим или медицинским образованием. Любовь к детям - это обязательное требование. Возраст особой роли не играет. Хорошо оплачиваемую работу няней в г. Киев без посредников могут найти как студентки, так и женщины пенсионного возраста. Няня должна опрятно и аккуратно выглядеть, быть доброй и внимательной, располагать к себе. Обязательно отсутствие вредных привычек, каких либо заболеваний.



На что обращают внимание работодатели

Ответственные родители выбирая няню на Rabota.ua обязательно потребуют у нее медицинские справки, поэтому их нужно подготовить заранее. В большинстве случаев приходится работать с детьми от 3 до 12 лет. С малышами более раннего возраста мамы не расстаются, а с старшие дети уже почти самостоятельные. Помимо игр, организации досуга и поддержания распорядка дня ребенка, хорошая няня должна учить его чему то новому. Например, обучать малышей чтению или основам арифметики.



Как найти хорошую работу няней

Для трудоустройства без посредников не нужно обращаться в кадровые агентства. Найти хорошую вакансию можно и самостоятельно. Тем более, что поиск работы няней на rabota.ua без посредников занимает совсем немного времени. Начать нужно с составления резюме. В нем необходимо указать возраст, образования, места предыдущей работы, нелишней будет фотография. Очень большим плюсом при поиске работы по ссылке http://rabota.ua/zapros/няня/киев будет наличие рекомендаций от родителей прошлых воспитанников. Если у вас есть собственные дети - сообщите об этом. Таким женщинам люди больше доверяют своих малышей. Умение оказывать первую медицинскую помощь также высоко ценится родителями. Если у вас совсем нет опыта работы в данной сфере и нет профильного образования - стоит попробовать с разовых вызовов на пару часов. Для этого нужно постоянно изучать все публикуемые вакансии. Обязательно просите нанимателей составить вам рекомендацию, чтобы создать собственное портфолио.