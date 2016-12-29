Филиппинский президент Родриго Дутерте пригрозил коррумпированным чиновникам, что будет выбрасывать их из салона вертолета, как он, если верить его собственным словам, уже поступал в прошлом, сообщает ВВС.

«Если вы погрязли в коррупции, я доставлю вас в Манилу на вертолете и сброшу вас с него», - заявил Дутерте, объявивший войну коррупции и наркотикам.

Это последнее в череде его высказываний о том, что он якобы самолично расправлялся с людьми без суда и следствия. Пресс-секретарь президента постарался сгладить это заявление, назвав его «городской легендой».

В начале этого месяца другой представитель филиппинского лидера Мартин Анданар сказал, что к словам его босса, известного своими скандальными заявлениями, нужно «относиться серьезно, но не воспринимать их буквально». Анданар имел в виду предыдущее «признание» президента - о том, что тот застрелил трех человек, будучи мэром города Давао.