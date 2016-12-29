Вчера, 28 декабря, в Староконстантиновском районе в Хмельницкой области в результате столкновения маршрутного автобуса сообщением «Ровно – Хмельницкий» с автомобилем Volkswagen Т-4 водитель и пассажирка микроавтобуса погибли на месте происшествия, сообщает сектор коммуникации областной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 18:00 на автодороге «Староконстантинов - Шепетовка» вблизи села Губча Староконстантиновского района.

Водитель маршрутного автобуса «Эталон» сообщением «Ровно - Хмельницкий», двигаясь в направлении Староконстантинова, не учел дорожной обстановки и допустил занос транспортного средства, в результате чего автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Т-4 под управлением 27-летнего жителя села Четырбоки Шепетовского района.

В результате ДТП водитель микроавтобуса и его 48-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. 25-летняя жена водителя получила травмы в виде сотрясения головного мозга и открытого перелома левого предплечья и была госпитализирована в травматологическое отделение районной больницы.

Также травмы получили четверо пассажиров автобуса. Среди них двое жителей Хмельницкого, одна жительница Староконстантинова и одна винничанка. У пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга, гематомы, ушибы различных частей тела. Сейчас они находятся в неврологическом отделении Староконстантиновской центральной районной больницы. 18-летняя жительница города Винница от госпитализации отказалась.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.