Во время пожара в жилом доме Киева погибли 4 ребенка, сообщает ГосЧС.

Информация о пожаре в Днепровском районе на ул. Садовой 27 на Русановских садах поступила сегодня, 29 декабря, в 12:23.

По прибытию к месту вызова установлено, что произошло загорание в 2-этажном деревянном частном жилом доме на площади 60 кв.м.

Во время тушения пожара пожарные обнаружили тела трех мальчиков (2012, 2014 и 2014 годов рождения) и одной девочки, 2005 года рождения.



Пожар локализован в 12:51 и ликвидирован в 14:40.



До прибытия подразделений ГосЧС медики оказали помощь 2-м взрослым, которые в дальнейшем отказались от госпитализации. В больницу госпитализированы 12-летнюю девочку с ожогами.



Причина пожара и ущерб устанавливается.

