Сегодня, 29 декабря, в Полтаве подъезде жилого дома в руках у местного жителя взорвалась граната, сообщает департамент коммуникации полиции Полтавской области.

Отмечается, что сообщение о том, что в переулке Заячьем в подъезде дома произошел взрыв, поступило на линию «102» около 13:30.

«Выездом на место следственно-оперативной группой установлено, что в руках 38-летнего полтавчанина детонировало взрывное устройство, похожее на гранату, в результате чего последнему оторвало левую кисть руки. Мужчину доставили в больницу», – говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняют полиция и прокуратура.