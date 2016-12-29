К концу четверга денежная компенсация для инвалидов войны и семей погибших бойцов АТО должна быть выплачена в полном объеме.

Об этом министр социальной политики Андрей Рева сказал во время селекторного совещания по повышению уровня минимальной зарплаты с 1 января 2017 года, сообщает Укринформ.



«У нас заканчивается бюджетный год, и сегодня последний день, когда должны осуществляться оплаты. Я хотел бы обратить внимание на то, что у нас по нескольким областям, в частности в Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Одесской, Киевской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, - существует насущная необходимость до конца дня перечислить средства для семей погибших бойцов АТО и инвалидов войны на общую сумму почти 50 млн грн на приобретение для них жилья. В эквиваленте это 74 квартиры для этих людей. Это для вас сейчас - задача номер один», - подчеркнул Рева, обращаясь к руководителям областей.

Напомним, на заседании 19 октября Кабмин принял постановление «Об обеспечении жильем семей погибших военнослужащих, принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции, а также инвалидов I-II группы из числа военнослужащих, которые принимали непосредственное участие в указанной операции и требуют улучшение жилищных условий».



Семьи погибших участников АТО и инвалиды из числа участников АТО смогут самостоятельно выбирать наиболее приемлемое для них жилье и покупать его за счет средств компенсации, которую предоставит им правительство.