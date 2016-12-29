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Федерация боевого самбо Украины по итогам 2016 года провела заседание, на котором обсудила достижения спортсменов за год и наметила планы на 2017-й.

От почетного президента Федерации боевого самбо Украины Виктора Медведчука поздравления всем спортсменам и тренерскому составу Федерации передал вице-президент ФБСУ Виктор Черный, особо отметив хорошие результаты спортсменов в уходящем году.

Президент Федерации боевого самбо Украины Эльхан Велиев вручил спортсменам Владимиру Опанасенко, Ярославу Переломе и Эльнуру Велиеву удостоверения «Мастер спорта международного класса по боевому самбо», выданные Министерством молодежи и спорта Украины.

Руководство Федерации боевого самбо Украины поздравляет всех с наступающим Новым годом и желает в 2017 году спортсменам и тренерскому составу благополучия и высоких спортивных достижений!

 

 
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