Федерация боевого самбо Украины по итогам 2016 года провела заседание, на котором обсудила достижения спортсменов за год и наметила планы на 2017-й.

От почетного президента Федерации боевого самбо Украины Виктора Медведчука поздравления всем спортсменам и тренерскому составу Федерации передал вице-президент ФБСУ Виктор Черный, особо отметив хорошие результаты спортсменов в уходящем году.

Президент Федерации боевого самбо Украины Эльхан Велиев вручил спортсменам Владимиру Опанасенко, Ярославу Переломе и Эльнуру Велиеву удостоверения «Мастер спорта международного класса по боевому самбо», выданные Министерством молодежи и спорта Украины.

Руководство Федерации боевого самбо Украины поздравляет всех с наступающим Новым годом и желает в 2017 году спортсменам и тренерскому составу благополучия и высоких спортивных достижений!