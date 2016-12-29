На границе Армении и Азербайджана сегодня возобновились боевые действия. Об этом сообщают СМИ обеих стран.

По данным «Арменпресс», на участке госграницы в районе с. Чинари рано утром 29 декабря азербайджанская сторона предприняла попытку диверсионного проникновения. По словам пресс-секретаря оборонного ведомства Армении Арцруна Ованнисяна, ВС страны вступили в бой с противником, в ходе которого применялось снайперское оружие и гранатометы, передает 112 Украина.

«ВС Армении полностью контролируют ситуацию, предупреждая поползновения противника», - говорится в сообщении.

В свою очередь, азербайджанское издание «Азертадж» со ссылкой на Минобороны пишет, что «вооруженные формирования Армении в течение суток 39 раз нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта».

«С позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района Армении, были обстреляны наши позиции, находящиеся в селе Кохнегышлаг и на безымянных высотах на территории Газахского района, с позиций, дислоцированных в селах Айгепар, Мосесгех Бердского района, были обстреляны наши позиции, находящиеся в селах Алибейли, Агбулаг Товузского района. Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Джавахирли, Шихлар Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась 2 апреля. Бои велись с применением артиллерии, авиации и тяжелой техники.

С 5 апреля в регионе действует режим прекращения огня, при этом обе стороны продолжают обвинять друг друга в провокациях.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, объявил о выходе из состава Азербайджана в 1991 г. Это привело к вооруженному конфликту, в ходе которого Азербайджан потерял контроль над территорией, погибло около 30 тыс. человек. Карабахский конфликт перерос в полномасштабные военные столкновения в 1991-1994 гг. В Баку считают территории, которые заняты НКР, оккупированными.

Сейчас силы, составленные из этнических армян, контролируют не только территорию Нагорного Карабаха, но и господствующие высоты вокруг этого региона. Таким образом, Азербайджан не имеет фактической власти примерно над пятой частью территории, которая принадлежит этому государству юридически. Замороженный конфликт вспыхнул с новой силой в апреле 2016 г.: и армянская, и азербайджанская стороны обвинили друг друга в наступлении с применением тяжелого вооружения.