В четверг, 29 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,15/27,35 гривни/доллар против 26,95/27,15 гривни/доллар на открытии торгов, сообщил дилер коммерческого банка.

По его информации, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4314/28,6409 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4371/0,4394 гривни/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 27,2137 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 258 сделок на сумму 139,98 миллиона долларов.

Напомним, Национальный банк Украины на валютном аукционе 28 декабря продал банкам 96,8 миллиона долларов.