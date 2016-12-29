Нападение на офис Общественного движения «Украинский выбор – Право народа» до сих пор остается нерасследованным, сообщают в пресс-службе организации.

«И это несмотря на призывы общественности, международный резонанс и решение Шевченковского районного суда г. Киева, который еще 12 декабря обязал Службу безопасности Украины безотлагательно внести в Единый реестр досудебных расследований данные о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК Украины («Террористический акт»), против «Украинского выбора — Права народа» и его лидера Виктора Медведчука», — констатируют в пресс-службе.

В «Украинском выборе» удивлены бездействием правоохранителей, ведь имена инспираторов, организаторов и исполнителей погрома с поджогом хорошо известны.

«Призывы расправиться с неугодным оппозиционным Движением «Украинский выбор — Право народа», свести счеты с его лидером, нападение на офис, поджог здания, в котором находились сотрудники организации, — все это задокументировано. Однако для «реформированной» правоохранительной системы «европейского образца» этих материалов, видимо, недостаточно. Уполномоченные лица СБУ не отреагировали на заявление о совершении преступления, которое было направлено еще 22 ноября, не исполнено и решение суда», — сообщили в пресс-службе.

У Медведчука считают, что подобные факты волокиты в расследовании преступлений «свидетельствуют о беспомощности государственных институтов власти в борьбе с нарушителями законов и конституционного правопорядка… и создают предпосылки для очередного витка противостояния общества и чиновничьего аппарата и повторения тех событий, которые стали столь разрушительными для страны».