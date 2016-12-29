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Председатель Комитета парламента по вопросам свободы слова и информационной политики, заместитель руководителя фракции «Народный фронт» Виктория Сюмар обратилась с официальным запросом к руководству Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания относительно ситуации вокруг лицензии телеканала 1+1.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Журналисты этого канала сделали очень много для утверждения проукраинской позиции. Как в 2014 году, так и сейчас. Никаких претензий по их контенту у регулятора не было. Соответственно - канал должен получить лицензию на аналоговое вещание, как за это проголосовал Нацсовет, и продолжить вещание», - прокомментировала запрос Сюмар.

«Любые попытки бюрократически «подвесить» возможность вещания будут восприниматься как наступление на свободу слова и попытку переделить медиа-рынок», - добавила она.

Как отмечается в официальном запросе народного депутата к председателю Нацсовета, «по информации, которой располагает комитет, телеканал вовремя подал все необходимые документы на переоформление и продление лицензии на аналоговое вещание. К документам не было замечаний со стороны Нацсовета».

«Прошу вас предоставить информацию, почему произошла задержка с выдачей счета на оплату лицензионного сбора телеканала 1+1 для продления и переоформления лицензии на аналоговое вещание и когда Нацсовет планирует передать лицензию каналу, чтобы он вещал в соответствии с требованиями Закона Украины «О телевидении и радиовещании», - подчеркнула Сюмар.

Напомним, представители телеканала 1+1, принадлежащего Игорю Коломойскому, направили письмо Президенту Украины Петру Порошенко, в котором заявили об угрозе отключения вещания в связи с нежеланием Нацсовета продлить лицензию канала.

 
ForUm

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