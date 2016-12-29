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Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что знаком с ситуацией о возможном лишении лицензии телеканала 1+1 и воспринимает ее отрицательно. Об этом глава правительства сказал во время общения с журналистами, сообщает 112 Украина.

«Да, я вчера получил обращение телеканала. Абсолютно негативно воспринимаю также сведения о том, что могут быть какие-то притеснения. Я думаю, что нужно дождаться официальной позиции Нацсовета и дальше все будет известно. Насколько я понимаю, то сегодня угроз невыдачи лицензии нет, как меня проинформировали. Если нет угрозы, то будем считать, что было недоразумение. Но если, не дай Бог, мы будем видеть какие-то проблемы, я не буду стоять в стороне, и чем смогу поддержать, всегда поддержу», - сказал Гройсман.

Ранее представители телеканала 1+1, принадлежащего Игорю Коломойскому, направили письмо Президенту Петру Порошенко, в котором заявили об угрозе отключения вещания в связи с нежеланием Нацсовета продлить лицензию канала.

Представители 1+1 утверждают, что Нацсовет затягивает процесс выполнения собственного решения. «В течение последних двух недель из надежных источников к нам поступали сообщения, что именно Администрация Президента пытается повлиять на принятие решений Нацсоветом и передать контроль над каналом в другие руки», - заявили на телеканале.

Телеканал 1+1 входит в медиахолдинг «1+1 медиа», который контролирует телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс и УНИАН-ТВ, а также информагентство УНИАН, интернет-проекты Главред и Телекритика. Основным владельцем группы является бизнесмен Игорь Коломойский.

 
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