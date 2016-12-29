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В «ДНР» заявили о задержании по подозрению в шпионаже гражданина Украины Леонида Сычева. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на пресс-службу «МГБ ДНР».

«Министерством государственной безопасности ДНР по подозрению в шпионаже был задержан Сычев Леонид Михайлович, 1984 года рождения, гражданин Украины, уроженец  Антрацита Луганской области», — говорится в сообщении.

В «ДНР» заявили, что Сычев, ранее проходивший службу в МВД Украины, якобы был завербован сотрудниками СБУ. В дальнейшем он собирал и передавал им данные о передислокации военнослужащих и техники на территории «ДНР».

«Задержанный неоднократно встречался с сотрудниками СБУ, которые отрабатывали ему задания различного характера, в основном связанные со сбором информации о передислокации и местонахождении различных военных и административных объектов на территории ДНР», — заявили в «МГБ».

На данный момент продолжаются следственные мероприятия.
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