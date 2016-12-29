Генеральная прокуратура в рамках расследования уголовного производства в отношении бывшего председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова составила сообщение о подозрении народному депутату Украины VII созыва Сергею Гороховому, экс-главе Луганского областного совета Валерию Голенко, его первому заместителю Евгению Харину, бывшему мэру Луганска Сергею Кравченко и его первому заместителю Манолису Пилавову, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

В Генпрокуратуре отметили, что на основании собранных надлежащих и допустимых доказательств указанные лица обоснованно подозреваются в:

1) пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, управления Службы безопасности Украины в Луганской области с целью незаконного пользования им и препятствования нормальной деятельности учреждения (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины);

2) совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины);

3) организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации «Луганская народная республика» (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);

4) государственной измене ˗ то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставлении иностранной организации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

В ГПУ подчеркнули, что розыск указанных лиц, а также депутата Луганского областного совета Арсена Клинчаева осуществляется сотрудникам Службы безопасности Украины.

Кроме того, Генеральной прокуратурой получено определение следственного судьи о разрешении на задержание подозреваемых с целью привода к участию в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

«В настоящее время досудебное расследование продолжается, принимаются меры для установления всех соучастников преступления и предоставления их действиям надлежащей правовой оценки», – сказано в сообщении.

Напомним, Генеральная прокуратура 9 декабря завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего председатель фракции Партии регионов Александра Ефремова.