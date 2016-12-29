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Сотрудники Национальной полиции Украины задержали иностранца, который за 5000 долларов заказал убийство своего конкурента по бизнесу.

Об этом сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

«Бизнесмен передал киллеру аванс в размере 300 долларов – для подготовки к совершению преступления. Кроме того, заказчик предоставил исполнителю информацию о распорядке дня и фото жертвы. Также он самостоятельно определил способ убийства - инсценировка разбойного нападения или квартирной кражи, во время которой жертва должна получить смертельную травму головы. Он указал и то, что убийство должно было произойти в определенный заказчиком срок, поскольку потенциальная жертва планировала уехать из города», - сообщили в полиции.

Полиция сначала инсценировала убийство столичного бизнесмена, а затем задержала злоумышленника во время передачи «убийце» оставшейся суммы – 4700 долларов.

Следователи начали уголовное производство по факту подготовки к совершению умышленного убийства на заказ (ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
ForUm

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