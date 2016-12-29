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Луганская областная военно-гражданская администрация предложила центральным органам власти открыть контрольный пункт въезда-выезда в Новотошковском вместо Золотого.

Об этом сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

«Принимая во внимание, что на территории Первомайска сконцентрировано большое количество личного состава террористов, имеющих на вооружении танки и тяжелую артиллерию, решение вопроса восстановления функционирования дорожного коридора Стаханов – Золоте стает крайне проблематичным», – написал он в Facebook.

По словам Клименко, в течение года представители незаконных вооруженных формирований постоянно игнорировали все решения Трехсторонней контактной группы  по открытию КПВВ «Золотое».

«Поэтому областной военно-гражданской администрацией в центральные органы исполнительной власти даны предложения по открытию пункта пересечения линии разграничения сторон «Алчевск – Новотошковское – Лисичанск». Но окончательное решение по Минском», - отметил он.

Как ранее сообщал ForUm, 31 марта в Луганской области был открыт контрольный пункт въезда-выезда «Золотое». Однако из-за обстрелов он был закрыт в тот же день.

ForUm

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