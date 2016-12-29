В Мариуполе полицейский за рулем собственного автомобиля «Форд Фокус» совершил столкновение с троллейбусом, в результате чего погиб пассажир авто. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.





В 17:30 на закруглении дороги по улице Краснофлотской сотрудник полиции, у которого был выходной, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с троллейбусом, который двигался во встречном направлении.

В результате происшествия погиб пассажир авто, водитель автомобиля – сотрудник полиции в тяжелом состоянии находится в больнице, водитель троллейбуса также обратился за медицинской помощью в лечебное учреждение.