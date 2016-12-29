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Избранный президент США Дональд Трамп высказался против введения санкций в отношении России за хакерские атаки на компьютерную систему Демократической партии во время предвыборной кампании.

«Нам лучше подумать о том, что происходит с нашей жизнью. Компьютеры серьезно осложнили нашу жизнь. Вся компьютерная эпоха превратила нынешнюю ситуацию в такую, при которой никто не представляет, что происходит. У нас множество других проблем, над которыми стоит подумать. Но, боюсь, у нас нет той безопасности, которая нам нужна», - сказал Трамп, находясь во Флориде, в ответ на просьбу прокомментировать намерения ввести новые санкции против РФ, сообщает DW.

Напомним, ранее стало известно, что администрация Барака Обамы собирается в четверг, 29 декабря, объявить о конкретных штрафных мерах против РФ из-за ее предполагаемой причастности к хакерским атакам во время предвыборной кампании.

Кроме того, сенатор-республиканец Линдсей Грэхам в среду также заявил, что России следует готовиться к жестким санкциям. Трамп, в свою очередь, сказал, что ему не известно заявление Грэхама.

 
ForUm

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