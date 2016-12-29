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Сегодня после полуночи пограничники Львовского отряда совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили крупную партию табачных изделий. Сигареты задержали в пункте пропуска «Рава-Русская» в грузовом автомобиле «МАН», сообщает Госпогранслужба.

«Во время углубленного осмотра транспортного средства среди груза лесоматериалов, в поддонах, правоохранители нашли скрытые сигареты. Во всех 27 паллетах среди пакетов с древесными опилками, которые находились в авто, были оборудованы тайники по 48 упаковок сигарет в каждом. Всего с автомобиля и прицепа достали 291 ящик сигарет, а это – 145 500 пачек табачной контрабанды», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это крупнейшая в этом году партия контрабандных табачных изделий. Сейчас идет подсчет сигарет и дальнейший осмотр автомобиля.

 
ForUm

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