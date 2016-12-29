Количество погибших от гриппа во Львовской области составляет 4 человека, в том числе 2 ребенка.

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на областной лабораторный центр.

Так, в Стрые 4-летний мальчик умер от сезонного гриппа, а в Золочеве 40-летняя женщина умерла из-за осложнения в форме пневмонии. В Буске грипп унес жизни 1,5-летнего мальчика и 54-летней женщины из Жовковского района.

Также во Львовском областном центре сообщили, что в анализах всех больных обнаружили вирус сезона А. Также известно, что пострадавшие страдали от сахарного диабета, ишемической болезни сердца, болезни почек и желудочных нарушений. Все четверо, по словам медиков, были в группе риска.

Отмечается, что за прошедшую неделю на территории области гриппом заболели более 30 тыс. человек. «Поэтому карантин во Львове продлили до конца года», - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, в Украине зафиксировано пять смертей от осложнений, вызванных гриппом.

По данным на 27 декабря, интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги в 21 области Украины и Киеве.